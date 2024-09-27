Угальде: «Я не хочу думать о статистике»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос, сколько результативных действий он хочет сделать за сезон.

— Я просто хочу наслаждаться игрой и процессом, а о статистике сейчас думать не хочу, — заявил Угальде Legalbet.

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, забил семь мячей и стал автором одной голевой передачи.

После девяти туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

28 сентября «красно-белые» встретятся на выезде с «Локомотивом». Начало игры десятого тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.