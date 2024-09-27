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Пьянич может заработать в ЦСКА бонусный миллион евро – названо условие

27 Сентября 2024 • 14:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.52 X 4.40 2 6.80
Через 22 ч. 33 мин.

Накануне ЦСКА подписал контракт с известным полузащитником Миралемом Пьяничем. Боснийский футболист заключил с «армейцами» трудовой договор на один сезон с опцией продления ещё на год.

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Пьянич в ЦСКА сможет заработать бонус в размере 1 миллиона евро. Этот бонус босниец получил в том случае, если проведёт не менее 50% игр в составе «армейцев».

Что касается заработной платы, то речь идёт о 800 тысячах евро в год. Комиссия агента за сделку составила те же 800 тысяч евро.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Ахмата» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич

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