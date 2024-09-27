Батраков: «Я не ставлю задачу обязательно забить «Спартаку»

Атакующий хавбек «Локомотива» Алексей Батраков поделился комментарием о предстоящем дерби против «Спартака».

Футболист заявил, что матч со «Спартаком» всегда является принципиальным, это идет из детства.

— Я не ставлю задачу обязательно забить «Спартаку» или отдать передачу. Достаточно взять три очка, остальное не имеет определяющего значения, — цитирует Батракова «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше чемпионата России 19-летний полузащитник провел десять игр, забил семь голов и оформил пять ассистов.

Встреча десятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 28 сентября. Стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.