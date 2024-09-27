Отец Черышева назвал клуб РПЛ, где мог оказаться футболист

На днях полузащитник Денис Черышев обрёл клубную прописку. После нескольких месяцев в статусе свободного агента 33-летний футболист заключил трудовое соглашение с греческим клубом «Паниониос».

По словам Дмитрия Черышева, отца футболиста, Денис мог оказаться в Российской премьер-лиге. Дмитрий даже назвал один из клубов, с которым вёл переговоры экс-полузащитник «Реала».

«Денис рассматривал предложения в том числе из России. Одной из команд был «Пари НН». Насколько я знаю, было конкретное предложение по Денису. Это то, что доходило до меня. Ещё было два российских клуба, названия которых не буду называть», - цитирует Дмитрия Черышева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Денис Черышев ещё не выступал за российские клубы. Прошлый сезон россиянин провёл в итальянской «Венеции».