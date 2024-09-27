Гаврилов оценил тренера «Спартака» Станковича

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос о тренере «красно-белых» Деяне Станковиче. У Гаврилова спросили, ощущает ли он, что Станкович является как раз тем специалистом, который нужен команде.

«Да. Он ведь сам был классным полузащитником. Играл в наш футбол, спартаковский. Комбинационный, атакующий, без силовой направленности. Теперь старается привить его своей команде», - цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

В то же время Гаврилов отметил, что Станковича будут оценивать в «Спартаке» по результату. Ветеран «красно-белых» предложил подождать конца сезона и посмотреть, чего добьётся команда с сербом у руля.

После девяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.