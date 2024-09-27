Ещенко высказался о дерби «Спартака» против «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался по поводу предстоящего матча «красно-белых» против «Локомотива».

По словам Ещенко, «Спартак» должен бороться за чемпионский титул, поэтому для команды каждая игра на вес золота.

«Кровь из носу нужна победа. «Локомотив» сейчас молодой и дерзкий, играет в атаку, а «Спартаку» в этом матче надо действовать с позиции силы, использовать пространство и забивать. Надеюсь, что «красно-белые» выиграют», - цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура Премьер-лиги пройдёт в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 16:30 по московскому времени.