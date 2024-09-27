Карпукас: Батраков должен далеко пойти

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился комментарием об игре хавбека команды Алексея Батракова.

«Лёша — молодец, делает свое дело. Знаете, есть футболисты, которым везет. А есть просто очень хорошие, обученные игроки. В случае Батракова совпали обе эти вещи», — цитирует Карпукаса «Матч ТВ».

По мнению футболиста, Батраков должен далеко пойти.

В текущей кампании 19-летний Батраков появился на поле в девяти играх Российской премьер-лиги, забил семь мячей и стал автором пяти ассистов.

Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.