Слишкович: «Факел» и «Пари НН» — это не футбол уровня РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался об игре «Факела» и «Пари НН» в текущем сезоне РПЛ.

— После девяти туров ты уже видишь картинку, кто и как играет. Конечно, «Факел» что-то показал против «Зенита», но если говорить о девяти турах, то футбол, который показали «Факел» и «Пари НН» — это не футбол уровня РПЛ, — сказал Слишкович на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После девяти туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» находится на последней позиции, имея в своей копилке пять баллов.

27 сентября «Пари НН» сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Факел» примет дома «Рубин».