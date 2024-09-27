Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слишкович: «Факел» и «Пари НН» — это не футбол уровня РПЛ»

27 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать (1)
Оренбург
...
Пари НН
1 1.60 X 4.30 2 5.60
Через 1 ч. 3 мин.

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался об игре «Факела» и «Пари НН» в текущем сезоне РПЛ.

— После девяти туров ты уже видишь картинку, кто и как играет. Конечно, «Факел» что-то показал против «Зенита», но если говорить о девяти турах, то футбол, который показали «Факел» и «Пари НН» — это не футбол уровня РПЛ, — сказал Слишкович на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После девяти туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Факел» находится на последней позиции, имея в своей копилке пять баллов.

27 сентября «Пари НН» сыграет на выезде с «Оренбургом», а «Факел» примет дома «Рубин».

👍 1
👎 1
💯 1
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Пари НН Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Сентября
14:00
Слишкович: «Факел» и «Пари НН» — это не футбол уровня РПЛ» 1
26 Сентября
11:43
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Пари НН Кубка Кубка России — 27 сентября 2024
10:53
«Оренбург» – «Пари НН»: прогноз и ставки БК Pinnacle
01:18
Ставка и прогноз на матч Оренбург — Пари НН чемпионата России — 27 сентября 2024
25 Сентября
13:59
Стало известно, кто может заменить Илича в «Пари НН»
24 Сентября
20:00
Бесплатная ставка и прогноз на матч Оренбург – Пари НН чемпионата России – 27 сентября 2024
15:15
Названа сумма неустойки в контракте Илича
15:10
Сторожук отреагировал на информацию о возможном назначении в клуб РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
27 Сентября 2024 в 14:11
в РПЛ команд 10-12 могут показывать уровень приличный остальные просто отстой уровень ФНЛ, а половина ФНЛ это вообще полный отстой вторая лига и ниже в России слишком много команд вообще не нужных даже на местах на эти команды нет интереса зрителей так спрашивается зачем такой футбол? ну играйте в мини футбол или развивайте другие виды спорта
Ответить
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги Левандовски назвал лучшего вингера в мире Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
27.09.24 в 16:30
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1.91 3.75 3.55
Видео
27.09.24 в 19:00
Факел Факел
Рубин Рубин
2.55 3.20 2.75
Видео
28.09.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.52 4.10 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Сентября
15:11 · Россия. Премьер-лига
Гогниев объяснил, почему РПЛ нужно расширить до 18 команд
14:50 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
14:42 · Россия. Премьер-лига
Угальде: «Я не хочу думать о статистике»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Пьянич может заработать в ЦСКА бонусный миллион евро – названо условие
14:26 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Я не ставлю задачу обязательно забить «Спартаку»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Отец Черышева назвал клуб РПЛ, где мог оказаться футболист
14:19 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов оценил тренера «Спартака» Станковича
14:14 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался о дерби «Спартака» против «Локомотива» 2
14:09 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: Батраков должен далеко пойти
14:00 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Факел» и «Пари НН» — это не футбол уровня РПЛ» 1
13:36 · Россия. Премьер-лига
Сесар Навас выбрал семь игроков из РПЛ, кто может играть в чемпионате Испании
13:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой предположил, как завершится матч «Краснодар» - «Зенит»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал прогноз на дерби «Локомотива» и «Спартака»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал результат матча «Локомотив» - «Спартак» 1
13:02 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» ставит на победу «Локомотива» в дерби
13:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» подписал контракт с воспитанником «Атлетико»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Сесар Навас рассказал о том, как обнаружил пули на поле
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» обратился к Дику Адвокату 1
12:55 · Россия. Премьер-лига
Терёхин высказал мнение о дерби «Локомотив» - «Спартак»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал победителя матча «Факел» - «Рубин»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Пари НН»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Силкин рассказал, что его настораживает в переходе Пьянича в ЦСКА
12:34 · Россия. Премьер-лига
Сесар Навас рассказал, какое место мог бы занять «Зенит» в чемпионате Испании 2
12:27 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Спартака» вернулся в строй
12:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис объяснил, почему фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева
Все новости