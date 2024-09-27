Сесар Навас выбрал семь игроков из РПЛ, кто может играть в чемпионате Испании

Известный в России по выступлениям за «Рубин» Сесар Навас выделил семь футболистов из Российской премьер-лиги, которые могли бы играть в чемпионате Испании.

«На мой взгляд, в чемпионате Испании успешно играли бы Тюкавин, Сперцян, Глушенков, Морозов, Карпукас, Пиняев и Дивеев», - цитирует Наваса Metaratings.

Отметим, что в Ла Лиге выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Чуть более год назад Захарян перебрался в «Реал Сосьедад». Впрочем, летом воспитанник «Динамо» получил травму, от которой сейчас восстанавливается.

Добавим, что лидером чемпионата Испании сейчас является «Барселона».