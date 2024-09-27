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Мостовой предположил, как завершится матч «Краснодар» - «Зенит»

27 Сентября 2024 • 13:25 Комментировать

В матче десятого тура чемпионата России встретятся «Краснодар» и петербургский «Зенит». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Это действительно сильнейшие команды Премьер-лиги. Я тут в любом случае жду интересного футбола и борьбы все 90 минут. А поставлю на ничью», - цитирует Мостового «Всепроспорт».

Матч лидеров чемпионата состоится на стадионе в Краснодаре завтра, 28 сентября, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. По итогам девяти туров Премьер-лиги «Краснодар» с 21 очком занимает второе место в таблице, а команда Сергея Семака (23) идет первой.

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