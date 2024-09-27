Мостовой дал прогноз на дерби «Локомотива» и «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о поединке «Локомотива» и «Спартака» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Сейчас «Спартак» сыграет серьезно. Он обидно потерял очки в противостоянии с «Динамо». Так что «Локомотиву» тут будет тяжело. Голы точно будут. В целом, встреча равная, поставлю на счет 2:2», - приводит слова эксперта «Всепроспорт».

«Локомотив» и «Спартак» встретятся на стадионе «РЖД Арена» завтра, 28 сентября. Поединок начнется в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице «Локо» занимает третье место, а «красно-белые» - пятое.