Канчельскис назвал результат матча «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист национальной сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о поединке «Локомотива» и «Спартака» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Локомотив» выглядит здорово. Мне кажется, «Локомотив» победит «Спартак». Не думаю, что счёт будет крупным, победа в один мяч. Где-то 2:1 в пользу «Локомотива», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября. Начало встречи – в 16:30 по московскому времени. В настоящий момент хозяева занимают третье место в таблице, а гости – пятое.