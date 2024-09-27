Ветеран «Спартака» ставит на победу «Локомотива» в дерби

«Локомотив» сыграет против «Спартака» в рамках десятого тура чемпионата России. Об этом матче высказал мнение бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«2:1. Команды примерно одного уровня, обе практикуют атакующий футбол и будут искать победу. Игра ожидается весёлая, очень важно, кто забьёт гол, но отдам небольшое преимущество хозяевам», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Локомотива» и «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед поединком хозяева занимают третье место, а гости располагаются на пятой строчке.