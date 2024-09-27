Сесар Навас рассказал о том, как обнаружил пули на поле

Бывший центральный защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас вспомнил о том, как на поле обнаружил пули.

В 2009 году «Рубин» вышел на тренировку перед матчем с «Тереком» (сейчас команда называется «Ахмат»). На поле футболисты нашли пули. При этом отреагировали на это игроки спокойно, ведь они не могли поверить, что кто-то будет стрелять по ним.

«В 2009 году мы играли в Грозном, и когда вышли с командой разминаться на поле, то обнаружили там пару пуль. Но мы не испугались. Представляли, что в футболистов никто не будет стрелять», - приводит слова Наваса Metaratings.

Испанец выступал в России на протяжении 9 лет. За это время он выиграл четыре трофея. В том числе он стал чемпионом страны в составе «Рубина».