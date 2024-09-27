«Зенит» обратился к Дику Адвокату

В пятницу, 27 сентября, день рождения отмечает бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат. Нидерландскому специалисту исполнилось 77 лет. По этому случаю питерский клуб сделал публикацию в телеграм-канале.

«Дику Адвокату – 77! С днём рождения, тренер!» - говорится в сообщении «сине-бело-голубых».

Дик Адвокат тренировал «Зенит» в 2006-2009 годах. За это время питерская команда выиграла чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В свои 77 лет Дик Адвокат до сих пор продолжает тренерскую работу. В настоящий момент нидерландец возглавляет сборную Кюрасао.