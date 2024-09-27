Терёхин высказал мнение о дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о поединке между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.
«Если «Локомотив» с молодёжью обыграет «Спартак», то это огромный плюс Галактионову. Сейчас начали много говорить о Батракове, на мальчишку все свалились. Его никто не знал, а сейчас он в сборной России», - передает слова Терёхина «Чемпионат».
Дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится на стадионе «РЖД Арена» завтра, 28 сентября. Начало матча запланировано в 16:30 мск. Перед этой встречей «железнодорожники» занимают третье место в таблице, а «красно-белые» - пятое.
Бан пользователя