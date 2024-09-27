Терёхин высказал мнение о дерби «Локомотив» - «Спартак»

«Если «Локомотив» с молодёжью обыграет «Спартак», то это огромный плюс Галактионову. Сейчас начали много говорить о Батракове, на мальчишку все свалились. Его никто не знал, а сейчас он в сборной России», - передает слова Терёхина «Чемпионат».