Бубнов назвал победителя матча «Факел» - «Рубин»

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на выезде померяется силами с воронежским «Факелом». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. У «Факела» дела совсем плохи, положение не улучшается. Самую худшую игру в лиге демонстрируют. «Рубин» однозначно сильнее по игре, да и в таблице выше», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Факела» и «Рубина» состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. По итогам девяти туров Премьер-лиги хозяева занимают последнее место в таблице, а гости – восьмое.