Бубнов сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Пари НН»

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка «Оренбурга» и «Пари НН» в рамках десятого тура чемпионата России.

«3:1. У «Оренбурга» игра лучше, стабильнее, к тому же у себя дома будут играть. Нападение хорошее, травмированные возвращаются, забить точно хозяева смогут. Отдам предпочтение «Оренбургу», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге сегодня, 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости находятся на 12-й строчке.