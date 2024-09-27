Силкин рассказал, что его настораживает в переходе Пьянича в ЦСКА

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о трансфере боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Переход Пьянича - это хорошо. Но никто не знает, в каком он находится состоянии. Пьянич играл в хороших командах, но последние два года был в Эмиратах, а потом никому не пригодился. Это настораживает», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Ранее было объявлено о переходе 34-летнего боснийца в ЦСКА. Стороны заключили однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации. В Европе Пьянич отметился выступлениями за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус», «Рому» и другие клубы.
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