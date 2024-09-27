Сесар Навас рассказал, какое место мог бы занять «Зенит» в чемпионате Испании

Экс-игрок казанского «Рубина» Сесар Навас ответил на вопрос, какое место мог бы занять «Зенит», если бы выступал в испанской Ла Лиге. По мнению Наваса, питерская команда не финишировала бы в топ-5 испанского чемпионата.

«Зенит» – великолепная команда, в составе которой играют очень сильные игроки, плюс отличный тренер. Думаю, в чемпионате Испании они могли бы бороться за место с 6-го по 12-е», - цитирует Наваса Metaratings.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Лидируют питерцы в РПЛ и сейчас, после девяти сыгранных туров. Команда Сергея Семака имеет в своём активе 23 очка (семь побед и две ничьи).