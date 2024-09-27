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Нападающий «Спартака» вернулся в строй

27 Сентября 2024 • 12:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 2.50 X 3.70 2 2.75
28.09 16:30

Нападающий Виллиан Жозе вернулся в строй «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «О футболе на Руси | Алланазаров», 32-летний футболист тренируется без каких-либо ограничений. Виллиан готов сыграть за «Спартак» в предстоящем дерби против «Локомотива».

В летнее трансферное окно Виллиан Жозе перебрался в «Спартак» из «Бетиса». С тех пор нападающий провёл за «красно-белых» шесть матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги пройдёт в субботу, 28 сентября. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Виллиан Жозе

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