Канчельскис объяснил, почему фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о негативном отношении фанатов петербургского «Зенита» к новичку команды Александру Соболеву.
«Болельщики оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят. Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» минувшим летом. 27-летний нападающий заключил с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне Александр сыграл три матча за команду и сделал голевую передачу.
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