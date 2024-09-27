Канчельскис объяснил, почему фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева

«Болельщики оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят. Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», - передает слова Канчельскиса «РБ Спорт».