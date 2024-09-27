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Бывший тренер «Спартака» назвал условие, при котором фанаты «Зенита» примут Соболева

27 Сентября 2024 • 12:19 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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28.09 19:30

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о нападающем Александре Соболеве. Как известно, Соболева не лучшим образом приняли фанаты «Зенита» после трансфера из «Спартака».

«Саша пришёл из «Спартака». Логично, что его не приняли сразу. Но завтра или через месяц Соболев забьёт три мяча, и, поверьте, болельщики всё забудут. Если Саша будет много забивать, фанаты его примут», - цитирует Слишковича Sport24.

Напомним, что на последних играх фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза даже наказал питерский клуб за кричалки болельщиков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч питерцы проведут в субботу, 28 сентября, - против «Краснодара».

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