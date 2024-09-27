Деменко: «Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о предстоящей встрече «быков» с петербургским «Зенитом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит». Команда неплохо выглядит и на протяжении долгого времени показала, что есть рисунок и игра. Команда объединилась и набрала хороший ход», - передает слова Деменко «Чемпионат».

Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится 28 сентября на стадионе в Краснодаре. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой «быки» занимают второе место в таблице, а «сине-бело-голубые» - первое.