Ефимова назвала имя своего любимого футболиста «Спартака»

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова назвала своего любимого футболиста в московском «Спартаке».

«Мой любимый футболист «Спартака» – защитник из Сербии Срджан Бабич», - передает слова спортсменки «Советский спорт».

Напомним, что Срджан пополнил ряды московского коллектива летом прошлого года. Он перешел из испанской «Альмерии». Контракт защитника с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Бабич поучаствовал в десяти матчах «народной команды», отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В ближайшем матче «Спартак» сыграет против «Локомотива».