Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в «армейский» клуб свободным агентом 34-летнего полузащитника Миралема Пьянича, имеющего гражданства Боснии и Герцеговины и Люксембурга.

- В любом случае это классный, квалифицированный футболист. Учитывая нынешнее финансовое состояние ЦСКА, приобретение рациональное. В принципе, как и всегда. Понятно, бывает, что игрок в одной команде может себя проявлять, а в другой у него не получается. Но футболисты в ЦСКА приходят подходящие по соотношению «цена – качество». Поэтому к Пьяничу, наверно, не будет вообще никаких вопросов в плане его квалификации.

На мой взгляд, тут больше зависит от того, какие травмы он получал за свою продолжительную карьеру. Ему может помешать наличие в анамнезе какого-то серьёзного повреждения либо просто большого количества травм. А так, мы видим, что Левандовски, который старше Пьянича, играет за «Барселону» в стартовом составе – и забивает сколько. Здесь долго можно перечислять. Посмотрите на «Реал»: чуть ли не каждый год выигрывают Лигу чемпионов – и продлевают контракты. Мастерство, как раньше шутили, не пропьёшь. Либо оно есть, либо его нет. Это первый ключевой момент.

А второй – насколько Пьянич мотивирован. Он большой профессионал, поэтому я не думаю, что он бросит якорь и будет отбывать номер. Иначе ему не было смысла сюда приезжать – остался бы зарабатывать и дальше на Ближнем Востоке. Тем более в ЦСКА ему не дают какой-то там сумасшедший контракт. Если Пьянич правда общался с Рахимичем и после этого принял окончательное решение перейти в ЦСКА, то всё у Пьянича должно быть хорошо в плане отношения и самоотдачи.

Думаю, он многое даст молодым ребятам и во время матчей на футбольном поле, и в тренировочном процессе, и в быту. Потому что тренер не может постоянно поддерживать, хвалить или, наоборот, взбадривать кого надо. Пьянич не должен потеряться в ЦСКА. Он пришёл в клуб бесплатно и не на самые большие условия. На мой взгляд, в любом случае ЦСКА выиграет от этого перехода, – сказал Попов.

Пьянич выступал за юношеские сборные Люксембурга, главную сборную Боснии Герцеговины, а также за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».