«Спартак» сыграет без Маркиньоса против «Локомотива»

Бразильский вингер Маркиньос не поможет московскому «Спартаку» в предстоящем дерби с «Локомотивом». Об этом сообщил агент футболиста Стефано Кастанья.

«Маркиньос пропустит матч против «Локомотива»? Да», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

У Маркиньоса умер отец. В связи с этим бразильский игрок улетел на родину.

Матч «Спартака» против «Локомотива» состоится на стадионе «РЖД Арена» завтра, 28 сентября. Начало дерби запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии поединка «железнодорожники» занимают третье место в таблице, а «красно-белые» - пятое.