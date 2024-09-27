Сесар Навас: «Семак мог бы стать великим тренером в Европе»

Экс-футболист «Рубина» Сесар Навас оценил перспективы Сергея Семака. У Наваса спросили, готов ли, по его мнению, нынешний рулевой «Зенита» поработать в европейском чемпионате.

«Да, конечно. Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в «Зените». Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе», - цитирует Наваса Metaratings.

Что касается испанского футбола, то, по словам Наваса, там много хороших тренеров и, как следствие, мало вакантных мест. Это единственная потенциальная проблема для Семака в Испании, считает Навас.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Краснодара» на поле соперника.