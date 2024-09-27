Тарханов: «Пьяничу будет сложнее играть в России, чем в Италии»

Российский наставник Александр Тарханов поделился мнением о трансфере боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Пьянич - футболист высокого уровня. В плане техники он очень сильный, и многое зависит от физического состояния, тем более в России сложнее играть, чем Италии», - цитирует Тарханова «Чемпионат».
Пьянич пополнил ряды «армейского» коллектива в четверг, 26 сентября. 34-летний полузащитник подписал с москвичами однолетний трудовой договор с возможностью продления на сезон. До переезда в чемпионат России Миралем поиграл за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и другие клубы.
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