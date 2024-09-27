Гвардиола в РПЛ – Гогниев хотел бы такое увидеть

Рулевой «Алании» Спартак Гогниев хотел бы, чтобы звёздный тренер Хосеп Гвардиола поработал в Российской премьер-лиге.

«Я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал поработать в РПЛ – хочется посмотреть на его методы работы, но, к сожалению, пока таких, как он, нет», - цитирует Гогниева «Спорт-Экспресс».

В то же время Гогниев отметил, что в российском футболе есть сильные иностранные тренеры.

В настоящий момент Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити». Команда выигрывала титул Премьер-лиги в каждом из четырёх предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, после пяти туров нового сезона.