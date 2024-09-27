Тарханов: «Прошлое чемпионство «Зенита» - чистая случайность»

Российский специалист Александр Тарханов высказался о чемпионстве петербургского «Зенита» в прошлом сезоне Премьер-лиги.
«Нельзя отдавать золото «Зениту», прошлое чемпионство команды - чистая случайность. Если бы «Динамо» забило гол в последнем матче, то было бы чемпионом», - приводятся слова тренера на страницах «Чемпионата».
В прошлом сезоне «Зенит» вырвал чемпионский титул в последнем туре благодаря осечке «Динамо» против «Краснодара».
По итогам девяти туров нынешнего розыгрыша РПЛ петербургский клуб лидирует с 2-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
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