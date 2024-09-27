Тарханов оценил шансы «Краснодара» победить «Зенит»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о предстоящем поединке между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в рамках десятого тура Премьер-лиги.

«Быки» играют дома, поэтому у них есть шансы переиграть питерскую команду. Многое зависит от того, как будет играть «Зенит». Но в такой встрече питерцы будут играть с полной самоотдачей», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится на стадионе в Краснодаре завтра, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Хозяева занимают второе место в таблице, а гости – первое.