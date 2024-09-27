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Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели рубрика

27 Сентября 2024 • 11:30 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какие новые клубы выбрали себе звёздные нападающие Лионель Месси и Эрлинг Холанн, почему ФИФА откажется от крупного турнира, и кто может стать новым главным тренером сборной Англии. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси выбрал новый клуб

Действующий контракт Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Слухи говорят о том, что клуб МЛС не станет для восьмикратного обладателя «Золотого мяча» последним в карьере. Поговаривают, что Месси планирует поиграть в Аргентине за «Ньюэллс Олд Бойз» - как раз за тот клуб, где он начинал свой путь в большом футболе. Переход Лео в клуб детства может состояться в следующем году, когда звёздному игроку будет 38 лет. Возвращение Месси может стать особенным событием для «Ньюэллс Олд Бойз» и всей Аргентины в целом.

Холанн выбрал новый клуб

Эрлинг Холанн в течение карьеры планирует поиграть во всех европейских топ-лигах. После Германии и Англии норвежец может оказаться в Испании. Если верить слухам, Холанна привлекает вариант с переходом в «Барселону». Идея бомбардира такова, что в «Реале» и так много звёзд в нападении, а в «Барселоне» он будет чуть ли не главной фигурой спортивного проекта. Это влечёт Эрлинга, хотя его финансовые запросы могут стать камнем преткновения.

В то же время появилась информация о стремлении президента «Барселоны» Жоана Лапорты заполучить Холанна. Руководитель каталонского клуба хочет, чтобы Эрлинг приехал в Испанию и стал соперником не только «Реала», но и лично Килиана Мбаппе. Лапорта рассчитывает на то, что противостояние Холанна и Мбаппе украсит Ла Лигу и станет похожим на былое противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Анчелотти принял решение по будущему

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял важное решение по будущему. По слухам, итальянец настроен остаться в мадридском клубе и после истечения срока действующего контракта, рассчитанного до середины 2026 года. Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес доволен работой Анчелотти и тоже настроен на продолжение сотрудничества. Но всё может зависеть от спортивных результатов «Реала» в сезоне 2024/2025.

ФИФА откажется от крупного турнира

На следующее лето ФИФА планировала расширенный чемпионат мира среди клубов с 32 участниками. Впрочем, как говорят слухи, ФИФА может отказаться от проведения этого соревнования. Причин несколько. Во-первых, у организации до сих пор нет предложений по трансляциям, что серьёзно бьёт по финансам. ФИФА будет сложно предложить клубам хороший заработок от участия в турнире. Во-вторых, США не подтверждают проведение игр на своих стадионах. В-третьих, проведение турнира в июне-июле создаёт юридическую проблему, ведь у некоторых футболистов контракты с клубами истекают 30 июня. В-четвёртых, не все клубы поддерживают турнир, в том числе из-за жалоб футболистов на слишком напряжённый график.

Сборной Англии нашли тренера

Футбольная ассоциация Англии ищет нового тренера для национальной команды после того, как Гарет Саутгейт ушёл вскоре после Евро-2024. На временной основе с «тремя львами» работает Ли Карсли, но англичане хотят видеть более статусного рулевого. По слухам, Футбольная ассоциация хочет назначить Хосепа Гвардиолу. В ассоциации рассчитывают на то, что им удастся пригласить испанского специалиста, если «Манчестер Сити» понесёт наказание за финансовые нарушения. Судя по всему, от результата разбирательства будет зависеть многое.

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