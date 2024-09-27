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Силкин: «Сафонову на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара»

27 Сентября 2024 • 11:04 Комментировать

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переезде голкипера сборной России Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Может быть мотивация в зарплате, но чтобы ее получить, надо хорошо играть, а не дурака валять. Получается, ему на лавке «ПСЖ» интереснее, чем в основе «Краснодара», - приводит слова специалиста Legalbet.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» минувшим летом. За трансфер российского голкипера парижский топ-клуб заплатил «быкам» 20 миллионов евро. Матвей подписал с французским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

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