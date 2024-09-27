Артига рассказал, когда Джикия может дебютировать в «Химках»

Рулевой подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о том, когда центральный защитник Георгий Джикия может дебютировать за команду.

«Джикия не тренировался три месяца, сейчас набирает форму и даже превосходит мои ожидания. Скоро он сможет сыграть. Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с «Краснодаром», - высказался испанский специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Джикия перешел в подмосковный коллектив на правах свободного агента. До этого защитник долгое время выступал за столичный «Спартак»,

По итогам девяти туров чемпионата России «Химки» с семью очками занимают 14-е место в турнирной таблице.