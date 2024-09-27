Абена: «Все футболисты «Спартака» могли бы заиграть в лучших лигах Европы»

Игрок московского «Спартака» Миенти Абена поделился мнением о своих одноклубниках.
«Кто из футболистов «Спартака» мог бы заиграть в лучших лигах Европы? У нас все игроки высокого уровня. Я считаю, что все футболисты «Спартака» способны играть на высочайшем уровне», - передает слова футболиста «РБ Спорт».
После девяти туров чемпионата России «красно-белые» набрали 16 баллов и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на семь пунктов. В ближайшем матче «красно-белые» на выезде встретятся с «Локомотивом».
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