Стало известно, сколько билетов продало «Динамо» на матч со «Спартаком»

На следующей неделе состоится поединок пятого тура групповой стадии Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «бело-голубые» продали на столичное дерби свыше 15 тысяч билетом. Реализовано более 60 процентов посадочных мест на «ВТБ Арене».

Дерби «Динамо» и «Спартака» состоится в среду, 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам четырех туров «Динамо» с восемью баллами занимает второе место в группе, а «Спартак» (9) располагается на первой строчке.