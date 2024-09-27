Радимов оценил карьеру экс-игрока «Реала» Черышева

«У него очень хорошая карьера. Без травм было бы лучше, но он играл в мадридском «Реале», выходил в этой футболке на «Сантьяго Бернабеу», сверкнул на чемпионате мира. Карьера его удалась», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».