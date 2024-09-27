Джанашия рассказал, чего ждёт от дерби «Локомотив» - «Спартак»

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался относительно предстоящего поединка между «железнодорожниками» и столичным «Спартаком».
«Локомотив» и «Спартак» находятся в хорошей форме. Будет красивая игра, ведь все команды играют со «Спартаком» красиво. Думаю, что на первую роль в этом матче выйдет противостояние Батракова и Барко», - передает слова Джанашии «Чемпионат».
Московское дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября. Начало поединка запланировано в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают третье место в таблице, а гости – пятое.
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