Джанашия рассказал, чего ждёт от дерби «Локомотив» - «Спартак»

«Локомотив» и «Спартак» находятся в хорошей форме. Будет красивая игра, ведь все команды играют со «Спартаком» красиво. Думаю, что на первую роль в этом матче выйдет противостояние Батракова и Барко», - передает слова Джанашии «Чемпионат».