​Где смотреть матчи «Спартака» и «Зенита»

В ближайшем туре чемпионата России по футболу состоятся сразу два громких матча.

Московский «Локомотив» примет на своём поле московский «Спартак». Матч запанирован на субботу, 28 сентября 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Следом за этим поединком состоится матч «Краснодар» – «Зенит». Футбольный поединок начнётся в 19:30 мск.

Оба матча в прямом эфире покажет федеральный общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также составы играющих команд и прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу вы можете найти на нашем спортивном портале.