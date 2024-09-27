Тренер «Акрона» высказался о Дзюбе

Наставник тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о физической форме новичка команды – нападающего Артёма Дзюбы.
«Находясь без команды, Артём работал с тренером по физподготовке. Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет необходимости дозировать ему нагрузку. Артём работает наравне со всеми», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Дзюба перешел в тольяттинский коллектив на правах свободного агента. 36-летний центрфорвард подписал трудовое соглашение до конца июня 2025 года.
В текущем сезоне чемпионата России нападающий провел два поединка и отметился тремя голевыми передачами.
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