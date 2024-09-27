Тренер «Акрона» высказался о Дзюбе

«Находясь без команды, Артём работал с тренером по физподготовке. Сейчас Дзюба нормально тренируется, не выпадает из процесса. Нет необходимости дозировать ему нагрузку. Артём работает наравне со всеми», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».