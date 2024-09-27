Васин: «Не считаю себя легендой российского футбола»

Экс-футболист московского ЦСКА и «Кайрата» Виктор Васин заявил, что не относит себя к легендам российского футбола.

- Вы сами себя легендой нашего футбола считаете?

- Нет.

- Что надо сделать в нашем футболе, чтобы стать легендой?

- Много лет играть и что-то выиграть, - передает слова Виктора «РБ Спорт».

Напомним, что две недели назад 35-летний защитник объявил о завершении игровой карьеры. Последним местом работы Васина был «Кайрат» из Казахстана. Виктор защищал цвета этой команды с февраля 2022 года. В составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом России.