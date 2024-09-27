Агент Тикнизяна рассказал переговорах с «Локомотивом»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о переговорах с клубом о новом трудовом договоре.

«Как будет официальная информация, футбольный клуб «Локомотив» все объявит. Процесс есть. Больше добавить нечего», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что действующее трудовое соглашение Тикнизяна с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Наир провел 12 поединков за москвичей. Защитник забил два мяча и сделал две голевые передачи.