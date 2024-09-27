Ибрагимович, Тотти и Акинфеев: на ком «кресты» не поставили крест

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес порвал крестообразные связки в матче АПЛ с лондонским «Арсеналом» и был вынужден покинуть поле уже в первом тайме. На фоне тяжелейшей травмы испанского хавбека сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, кому удавалось успешно продолжить карьеру после травмы «крестов».

«Кресты» не поставили крест на их карьере

Георгий Джикия — бывший капитан «Спартака» порвал крестообразные связки на сборах зимой 2018 года, из-за чего был вынужден пропустить домашний чемпионат мира. Однако это никак не помешало Джикии вернуться и стать ещё сильнее. До сезона-2023/24 Джикия был незаменимым игроком в центре обороны «Спартака», и лишь после прихода в стан «красно-белых» Гильермо Абаскаля карьера Георгия пошла вниз.

Роман Зобнин — ещё один крутой пример из «Спартака». В 2017 году хавбек порвал «кресты» и пропустил Кубок конфедераций – 2017. Однако футболисту хватило всего пять месяцев для восстановления, после чего Зобнин выдал лучший сезон в своей карьере. В 2018 году игрок от звонка до звонка сыграл во всех матчах сборной России на чемпионате мира, а летом 2019 года стоимость Зобнина достигла исторического для него максимума (14 млн евро).

Игорь Акинфеев — наверное, никто никогда не забудет столкновение форварда «Спартака» Веллитона с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Это произошло в 2011 году во время столичного дерби. Спустя 13 лет после той травмы «крестов», которая стала для Акинфеева уже второй, он по-прежнему в строю и всё ещё основной вратарь «армейцев».

Можно окунуться в более ранние примеры и поговорить о звёздах мирового уровня. Так, например, всем известный Хави Эрнандес, который является одним из рекордсменов по количеству сыгранных матчей за «Барселону» (767), порвал крестообразные связки в 2006 году, после чего у него был ещё и рецидив травмы, но это никак не помешало ему стать одним из лучших футболистов в истории.

Кроме того, можно вспомнить «кресты» Франческо Тотти в далёком сезоне-2007/08, травму Роя Кина, Робера Пиреса. Подобные повреждения получали Роналдо, Златан Ибрагимович, Радамель Фалькао и многие известные футболисты, на прогрессе которых «кресты» никак не сказались.

Бывали случаи, когда игроки возвращались даже после двух операций на крестообразные связки, хотя это большая редкость. В России сразу на ум приходят Гильерме, Данни, Акинфеев и Паршивлюк.

Конечно, есть и те, кого погубили «кресты». Например, всем известный Иван Саенко или другой спартаковец — Ромуло, который потенциально считался большой европейской звездой. Из свежих примеров можем вспомнить Артёма Тимофеева или Даниила Лесового.

Дмитрий Миляев