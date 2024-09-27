Пьянич одним словом обратился к болельщикам ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич, перешедший накануне в московский ЦСКА, обратился к поклонникам «армейского» клуба.

«Погнали!» - оставил сообщение боснийский футболист под постом, опубликованном в социальных сетях «армейского» клуба.

Пьянич пополнил ряды московского коллектива в четверг, 26 сентября. Миралем подписал с московским клубом однолетний трудовой договор, рассчитанный на один год. В контракте прописан пункт о возможной пролонгации сотрудничества на сезон.

После девяти туров ЦСКА набрал 14 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.