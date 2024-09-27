Тедеев вспомнил о победе «Акрона» над «Зенитом»

Наставник тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев вспомнил о кубковом матче против петербургского «Зенита». Его команда одержала победу в серии послематчевых пенальти.
«Зенит» не рассматривал игру с «Акроном» как второстепенную. Вообще «сине-бело-голубые» никогда не делят матчи на важные и не очень. Они должны подтверждать свой статус. Я рад этой победе», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
После девяти туров Российской премьер-лиги «Акрон» набрал восемь баллов и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В следующем поединке тольяттинская команда на выезде сыграет против «Ростова».
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