Тедеев вспомнил о победе «Акрона» над «Зенитом»

«Зенит» не рассматривал игру с «Акроном» как второстепенную. Вообще «сине-бело-голубые» никогда не делят матчи на важные и не очень. Они должны подтверждать свой статус. Я рад этой победе», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».