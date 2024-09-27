Тедеев оценил старт «Акрона» в РПЛ

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о выступлении своих подопечных на старте сезона РПЛ.
«Не хочется оправдываться, но нам немного не повезло с календарем. Понятно, что играть предстоит со всеми. Отдельными эпизодами, игровыми действиями своих подопечных я остался доволен, отдельными - не очень», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
После девяти туров чемпионата России тольяттинская команда набрала восемь баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Тедеева встретятся на выезде с «Ростовом».
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