Гаврилов: «Соболев – не потеря для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов дал комментарий по поводу трансфера Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Для «Спартака» это не потеря. Соболев слишком зависимый форвард. Его постоянно надо снабжать передачами из глубины. Если этого не происходит, парень просто выпадает из игры», - передает слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».
Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» минувшим летом. 27-летний нападающий подписал с петербургским клубом трехлетний трудовой договор. В нынешнем сезоне Александр провел три поединка за «сине-бело-голубых» и отдал голевую передачу.
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