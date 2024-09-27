Терёхин: «Пьянич не суперзвезда, вот бы Роналду приехал»

Экс-футболист московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал переход боснийского хавбека Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Футболист играл в хороших чемпионатах и на хорошем уровне, но в РПЛ будет сложнее. Нельзя сказать, что это суперзвезда, но это один из хороших футболистов. Одно дело, если бы в Россию приехал Роналду», - передает слова Терёхина «Чемпионат».
Пьянич подписал с «армейцами» однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления на сезон. Ранее Миралем отметился выступлениями за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и другие клубы.
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