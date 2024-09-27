Терёхин: «Пьянич не суперзвезда, вот бы Роналду приехал»

«Футболист играл в хороших чемпионатах и на хорошем уровне, но в РПЛ будет сложнее. Нельзя сказать, что это суперзвезда, но это один из хороших футболистов. Одно дело, если бы в Россию приехал Роналду», - передает слова Терёхина «Чемпионат».