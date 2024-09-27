Абена: «Барко - один из лучших в РПЛ»

«Барко - уникальный игрок с огромным количеством навыков, он очень многое умеет на поле. Я рад, что у нас в команде есть такой футболист. Барко - точно один из лучших в РПЛ, я в этом не сомневаюсь», - передает слова футболиста «РБ Спорт».