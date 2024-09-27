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Абена: «Барко - один из лучших в РПЛ»

27 Сентября 2024 • 08:23 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена поделился мнением об аргентинском полузащитнике «красно-белых» Эсекьеле Барко.

«Барко - уникальный игрок с огромным количеством навыков, он очень многое умеет на поле. Я рад, что у нас в команде есть такой футболист. Барко - точно один из лучших в РПЛ, я в этом не сомневаюсь», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Барко пополнил ряды московского клуба в летнее трансферное окно. Полузащитник с первых же матчей стал одним из лидеров «народной команды». В текущем сезоне Эсекьель провел десять поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эсекьель Барко Миенти Абена ещё теги
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